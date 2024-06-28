Вратарь сборной Сербии подрался с охраной в баре перед матчем с Данией на Евро

Вратарь сборной Сербии и «Торино» Ваня Милинкович-Савич подрался с охраной в мюнхенском баре перед матчем с Данией в 3-м туре чемпионата Европы в Германии. Голкипер не провёл ни одной минуты на поле за время турнира.

«Ваня пришёл в наш бар, но охрана на входе не узнала его и не захотела впускать, хотя на нём были шорты национальной команды. Он разозлился, и произошла драка.

Я быстро вмешался, схватил его за руку и велел ему пойти со мной. Но он отказался. Всё произошло в саду перед баром. Я не слышал, что они говорили ему и что говорили им он. Но я рад, что в конце концов мы всё уладили», — приводит слова владельца бара интернет-издание Telegraf.

Напомним, во вторник, 25 июня, сборная Сербии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024, сыграв с Данией. Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 0:0. Таким образом, Сербия заняла последнее место в группе C.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.