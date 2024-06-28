Шелия: ребята из сборной Грузии написали историю несколько раз за Евро-2024

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о шансах сборной Грузии в плей-офф Евро-2024.

«Испания выглядела очень хорошо на групповом этапе. Но последний матч с португальцами придаст ребятам уверенности. С верой в успех можно добиться любого результата! Никто не ожидал, что Грузия обыграет Португалию, но, видите, это случилось. В любом случае сборная Грузии уже проявила себя с лучшей стороны на чемпионате Европы. Ребята написали историю несколько раз за турнир. Это очень круто! Это придаст молодым парням много сил в дальнейшем, чтобы развиваться и добиваться новых исторических результатов», – приводит слова Шелии Metaratings.

Напомним, 26 июня сборная Грузии обыграла Португалию в матче 3-го раунда группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Таким образом, сборная Грузии заняла третье место в группе F, набрав четыре очка, и вышла в плей-офф. В 1/8 финала Евро-2024 команда Вилли Саньоля встретится с Испанией. Матч состоится 30 июня.