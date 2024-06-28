Стало известно, в какой клуб может перейти Рашфорд нынешним летом

Нынешним летом «ПСЖ» может приобрести 26-летнего крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, французский гранд уже на протяжении длительного времени проявляет интерес к английскому футболисту. Этот интерес усилился в связи с тем, что по окончании минувшего сезона «ПСЖ» покинул нападающий Килиан Мбаппе, которому теперь нужна замена в команде Луиса Энрике.

Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» не стремится продать Рашфорда, однако рассмотрит такой вариант в случае выгодного предложения по нему.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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