Талалаев: австрийцы на Евро могут сотворить что‑то такое, чего от них не ждут

Бывший тренер «Химок» Андрей Талалаев считает, что сборная Австрии способна совершить сенсацию на чемпионате Европы по футболу.

«Рангник пришёл в сборную Австрии после неудач в «Манчестер Юнайтед». Ему дали команду, он начал её выстраивать, раскрепостил футболистов. Австрийцы могут сотворить что‑то такое, чего от них не ждут. Настораживает только то, что австрийцы слишком ярко вошли в турнир», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная Австрии по футболу под руководством Ральфа Рангника набрала шесть очков в трёх матчах чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Германии. Австрия вышла в плей‑офф турнира с первого места в группе. Австрийцы обошли команды Франции (пять очков) и Нидерландов (четыре очка) и в 1/8 финала встретятся со сборной Турции.