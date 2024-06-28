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Талалаев: австрийцы на Евро могут сотворить что‑то такое, чего от них не ждут

Талалаев: австрийцы на Евро могут сотворить что‑то такое, чего от них не ждут
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Бывший тренер «Химок» Андрей Талалаев считает, что сборная Австрии способна совершить сенсацию на чемпионате Европы по футболу.

«Рангник пришёл в сборную Австрии после неудач в «Манчестер Юнайтед». Ему дали команду, он начал её выстраивать, раскрепостил футболистов. Австрийцы могут сотворить что‑то такое, чего от них не ждут. Настораживает только то, что австрийцы слишком ярко вошли в турнир», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная Австрии по футболу под руководством Ральфа Рангника набрала шесть очков в трёх матчах чемпионата Европы, который в эти дни проходит в Германии. Австрия вышла в плей‑офф турнира с первого места в группе. Австрийцы обошли команды Франции (пять очков) и Нидерландов (четыре очка) и в 1/8 финала встретятся со сборной Турции.

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