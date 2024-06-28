ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Боливия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: думаю, что в «Краснодаре» Козлову пообещали игровое время

Эдуард Мор: думаю, что в «Краснодаре» Козлову пообещали игровое время
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поддержал переход российского полузащитника Данилы Козлова из «Балтики» в «Краснодар».

«Козлов — хороший, креативный игрок. Он выглядел очень ярко. Думаю, что в «Краснодаре» ему пообещали игровое время», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

27 июня футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Балтики», воспитанника академии «Зенита» Данилы Козлова.

19-летний Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Суммарно за «Балтику» футболист провёл 15 игр, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Материалы по теме
Угаров: играть в «Краснодаре» Козлов не будет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android