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Де Брёйне произнёс эмоциональную речь перед матчем Бельгии с Францией в плей-офф Евро-2024

Де Брёйне произнёс эмоциональную речь перед матчем Бельгии с Францией в плей-офф Евро-2024
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Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брёйне эмоционально поддержал свою команду перед предстоящим матчем с национальной командой Франции в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После матча с национальной командой Украины (0:0) Де Брёйне сказал мотивационную речь партнёрам по сборной.

«Смотрите, всё в порядке. Мы можем выиграть этот чёртов матч! Всё хорошо», — приводит слова Де Брёйне Absolute Belgian Fans в социальной сети X (ранее Twitter).

Сборные Франции и Бельгии сыграют 1 июля в 1/8 финала Евро-2024. Встреча состоится в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена», начало — в 19:00 мск.

Сборная Бельгии заняла второе место в группе E, набрав четыре очка. Сборная Франции с пятью очками заняла второе место в группе D.

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