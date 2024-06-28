Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов высказался о единственной команде, которая ему больше всех понравилась на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«Испания оставляет такое впечатление, что они играют со стороны силы, контролируют мяч, при потере мяча накрывают — все компоненты, которые есть в позиционной атаке. Выделю их. Мне нравится, как они играют, их стиль, посыл», — сказал Шалимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Испанская национальная команда заработала девять очков и расположилась на первой строчке в квартете В. На групповом этапе «Фурия Роха» выиграла у сборных Италии, Хорватии и Албании. В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Испании встретится с Грузией.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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