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Филипп Альбер жёстко раскритиковал свою национальную команду после группового этапа Евро

Филипп Альбер жёстко раскритиковал свою национальную команду после группового этапа Евро
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Бывший центральный защитник сборной Бельгии Филипп Альбер высказался об игре национальной команды на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«В самой лёгкой группе турнира набрано четыре очка, всего одна победа и два забитых гола – невозможно вынести много позитива из такого старта чемпионата Европы. У фанатов есть повод для раздражения. «Дьяволы», похоже, не осознают недовольства своих болельщиков. Возможно, им следует напомнить, что эти люди брали выходные и путешествовали ночами, чтобы их поддержать. Воздать им должное – наименьшее, что можно сделать. Ясно, что с начала соревнований этого не произошло. Нужно уважать своих болельщиков.

Бельгия вышла из группы, но довольствоваться квалификацией из такой слабой группы – безумие. Я даже ошеломлён, что некоторые игроки не осознают, что сейчас этого недостаточно. Четыре очка из девяти в играх со Словакией, Румынией и Украиной, при всем уважении, которое я испытываю к этим командам… Когда мы видим качество этих игроков, выступающих в крупнейших клубах, им есть над чем задуматься», – приводит слова Альбера RTBF.

Сборные Франции и Бельгии сыграют 1 июля в 1/8 финала Евро-2024. Встреча состоится в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена», начало — в 19:00 мск. Сборная Бельгии заняла второе место в группе E, набрав четыре очка. Сборная Франции с пятью очками заняла второе место в группе D.

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