Тренер сборной Франции Дешам обвинил Жиру в отсутствии целеустремлённости — L’Équipe

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам недоволен работой нападающего Оливье Жиру, сообщает L’Équipe.

По данным источника, Дешам обвинил Жиру в отсутствии целеустремлённости. Тренер считает, что форвард неспособен вытащить команду на вершину.

При этом сам Жиру не хочет становиться проблемой для команды и старается улучшить свою игру. В последнее время он добавил физические нагрузки, чтобы улучшить форму.

Напомним, Жиру принял участие в трёх матчах Евро-2024, но каждый раз выходил на замену во втором тайме. Он не отметился результативными действиями.

Сборная Франции заняла второе место в группе, набрав четыре очка, и сыграет с Бельгией в плей-офф Евро-2024.

Сборные Франции и Бельгии сыграют 1 июля в 1/8 финала Евро-2024. Встреча состоится в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена», начало — в 19:00 мск.

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