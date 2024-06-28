Легенда Бельгии Альбер назвал поведение Де Брёйне после игры с Украиной «сюрреалистичным»

Бывший центральный защитник сборной Бельгии Филипп Альбер отреагировал на эпизод, когда капитан бельгийцев Кевин Де Брёйне увёл команду в раздевалку после того, как болельщики на трибунах освистали игроков по окончании матча с Украиной (0:0).

«Это было сюрреалистично. Капитан – лидер команды, в такой момент он должен объединять людей. И даже под свист идти навстречу 10-12 тысячам болельщиков. Поблагодарить их за то, что они приехали и потратили деньги, чтобы поддержать команду. Для меня это было совершенно неожиданно», – приводит слова Альбера RTBF.

Сборные Франции и Бельгии сыграют 1 июля в 1/8 финала Евро-2024. Встреча состоится в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена», начало — в 19:00 мск. Сборная Бельгии заняла второе место в группе E, набрав четыре очка. Сборная Франции с пятью очками заняла второе место в группе D.

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