ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Боливия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда Бельгии Альбер назвал поведение Де Брёйне после игры с Украиной «сюрреалистичным»

Легенда Бельгии Альбер назвал поведение Де Брёйне после игры с Украиной «сюрреалистичным»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший центральный защитник сборной Бельгии Филипп Альбер отреагировал на эпизод, когда капитан бельгийцев Кевин Де Брёйне увёл команду в раздевалку после того, как болельщики на трибунах освистали игроков по окончании матча с Украиной (0:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 0
Бельгия

«Это было сюрреалистично. Капитан – лидер команды, в такой момент он должен объединять людей. И даже под свист идти навстречу 10-12 тысячам болельщиков. Поблагодарить их за то, что они приехали и потратили деньги, чтобы поддержать команду. Для меня это было совершенно неожиданно», – приводит слова Альбера RTBF.

Сборные Франции и Бельгии сыграют 1 июля в 1/8 финала Евро-2024. Встреча состоится в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена», начало — в 19:00 мск. Сборная Бельгии заняла второе место в группе E, набрав четыре очка. Сборная Франции с пятью очками заняла второе место в группе D.

Материалы по теме
Филипп Альбер жёстко раскритиковал свою национальную команду после группового этапа Евро
Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Видео нападения на полицию во время Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android