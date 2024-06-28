Йордэнеску ответил на обвинения, что Румыния могла намеренно играть на ничью со Словакией

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску ответил на обвинения, что команда могла специально играть на ничью с национальной командой Словакии в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024. Матч закончился со счётом 1:1. Таким образом, команды добились результата, при котором обе команды вышли в 1/8 финала Евро-2024. Примечательно, что фанаты ожидали, что матч будет носить договорной характер.

«Думаю, было ясно, что обе команды отдали все силы в течение 80 минут. Все выложились по полной. Выступать перед игрой и поливать грязью команды, игроков, нашу работу и наше достоинство — это позор. Думаю, было ясно, что обе команды выложились на 80 минут», — сказал Иорданеску журналистам. «Все выложились по полной. Выступать перед игрой и поливать грязью команды, игроков, нашу работу и наше достоинство — это позор», — приводит слова Йордэнеску ESPN.

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Румынии сыграет с Нидерландами.

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