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Йордэнеску ответил на обвинения, что Румыния могла намеренно играть на ничью со Словакией

Йордэнеску ответил на обвинения, что Румыния могла намеренно играть на ничью со Словакией
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Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску ответил на обвинения, что команда могла специально играть на ничью с национальной командой Словакии в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы – 2024. Матч закончился со счётом 1:1. Таким образом, команды добились результата, при котором обе команды вышли в 1/8 финала Евро-2024. Примечательно, что фанаты ожидали, что матч будет носить договорной характер.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 1
Румыния
1:0 Дуда – 24'     1:1 Марин – 37'    

«Думаю, было ясно, что обе команды отдали все силы в течение 80 минут. Все выложились по полной. Выступать перед игрой и поливать грязью команды, игроков, нашу работу и наше достоинство — это позор. Думаю, было ясно, что обе команды выложились на 80 минут», — сказал Иорданеску журналистам. «Все выложились по полной. Выступать перед игрой и поливать грязью команды, игроков, нашу работу и наше достоинство — это позор», — приводит слова Йордэнеску ESPN.

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Румынии сыграет с Нидерландами.

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