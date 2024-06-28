Сборная США неожиданно проиграла Панаме в матче с двумя красными карточками на Копа-2024

В ночь с 27 на 28 июня мск на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте завершился матч 2-го тура Копы-2024 (Кубка Америки) в группе С между сборными США и Панамы. Встреча закончилась сенсационной победой панамцев со счётом 2:1.

На 22-й минуте счёт открыл американский форвард Фоларин Балогун, забивший с передачи Энтони Робинсона. Через четыре минуты панамцы сравняли счёт усилиями защитника Сесара Блэкмана. В концовке второго тайма и форвард сборной Панамы Хосе Фахардо с передачи Абдиеля Аярсы установил окончательный результат.

Отметим, в этой встрече на 18-й минуте прямую красную карточку получил игрок США Тимоти Веа. В концовке встречи на 88-й минуте составы уравнялись. Арбитр матча Иван Бартон удалил хавбека Панамы Адальберто Карраскилью. Также в игре было два отменённых системой VAR гола, забитых американцами Кэмероном Картер-Викерсом и Уэстоном Маккенни.

В следующем матче сборная США встретится с Уругваем, а Панамы проведёт матч с Боливией. Обе встречи пройдут 2 июля. По итогам двух матчей США с тремя очками остались на второй строчке в турнирной таблице группы C. Панама с тремя баллами расположилась на третьей позиции.

Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки.

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