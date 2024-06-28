В «Баварии» приняли решение по Ким Мин Джэ на фоне слухов о возвращении игрока в «Наполи»

Центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ останется в мюнхенском клубе, несмотря на провальный дебютный сезон в чемпионате Германии. Об этом сообщает журналист и инсайдер Кристиан Фальк.

По информации источника, новый главный тренер мюнхенцев Венсан Компани хочет поработать с корейцем. Руководство «Баварии» пришло к выводу, что неубедительные выступления 27-летнего игрока могли быть связаны с нехваткой поддержки со стороны прежнего наставника команды Томаса Тухеля.

Ранее сообщалось, что корейский защитник может вернуться в «Наполи» уже этим летом.

Ким Мин Джэ перешёл в «Баварию» из «Наполи» минувшим летом. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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