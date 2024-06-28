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«Никому из новичков не гарантировано место в основе». Радимов — о трансферах «Зенита»

«Никому из новичков не гарантировано место в основе». Радимов — о трансферах «Зенита»
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о новичках санкт-петербургского «Зенита», которых подписали в летнее трансферное окно.

«Любая команда хочет усиливаться, и «Зенит» в том числе. Тем более это лидер последних лет и чемпион страны. Опять же, и для журналистов интересно, когда футболисты меняются, приходят новые. Никому из этих игроков не гарантировано место в стартовом составе. Примеров таких достаточно. Конкуренция есть на каждой позиции и она бешеная», — сказал Радимов в эфире «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, в июне 2024 года состав петербургского «Зенита» пополнили четыре российских футболиста — 24-летний оттянутый нападающий Максим Глушенков из московского «Локомотива», 21-летний правый защитник Сергей Волков из «Краснодара», 25-летний левый защитник Юрий Горшков из «Крыльев Советов» и 26-летний голкипер Евгений Латышонок из «Балтики».

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