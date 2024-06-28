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Давид Вилья высказался о том, насколько далеко Испания может пройти на Евро-2024

Давид Вилья высказался о том, насколько далеко Испания может пройти на Евро-2024
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Лучший бомбардир в истории сборной Испании Давид Вилья высказался о потенциале национальной команды в плей-офф чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, Испания может пройти очень далеко. Своей игрой ребята дают нам повод для гордости. Я рад, что сейчас у команды есть реальный шанс вновь выиграть чемпионат Европы. Я верю в успех Испании, но победитель только один, добиться этого будет трудно. Посмотрим, получится ли продолжить в том же духе. Впереди игра со сборной Грузии, которая обязательно усложнит жизнь испанцам. Нужно идти к цели от матча к матчу», — приводит слова Вильи Mundo Deportivo.

Испанская национальная команда заработала девять очков и расположилась на первой строчке в квартете В. На групповом этапе «Фурия Роха» выиграла у сборных Италии, Хорватии и Албании. В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Испании встретится с Грузией.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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