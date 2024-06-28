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Стала известна причина решения «Барселоны» назначить Ханса-Дитера Флика вместо Хави

Стала известна причина решения «Барселоны» назначить Ханса-Дитера Флика вместо Хави
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Руководство «Барселоны» отказалось от услуг Хави из-за того, что тот не мог работать с текущим составом и хотел, чтобы каталонская команда подписала необходимых ему футболистов. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, новый главный тренер команды Ханс-Дитер Флик не требует большого количества новых подписаний, понимая экономическое положение сине-гранатовых. Рководство «Барселоны» считает, что немецкий специалист сможет извлечь максимум из нынешнего состава.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее появлялась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение уволить бывшего главного тренера сине-гранатовых Хави, поскольку он хотел существенных изменений в составе.

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