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«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «ПСЖ» стоимостью € 45 млн на замену Каземиро

«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока «ПСЖ» стоимостью € 45 млн на замену Каземиро
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«Манчестер Юнайтед» всерьёз настроен подписать уругвайского полузащитника «Пари Сен-Жермен» Мануэля Угарте, чтобы заменить бразильца Каземиро. Об этом сообщает FootMercato.

По информации источника, Угарте – приоритетный кандидат для манкунианцев. «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в бельгийском опорнике Амаду Онана из «Эвертона», однако предпочтение в настоящий момент отдаётся именно уругвайцу.

Напомним, 23-летний Мануэль Угарте перешёл в «ПСЖ» из португальского «Спортинга» летом 2023 года. В нынешнем сезоне уругваец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 45 млн.

Онана выступает за «Эвертон» с 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за ливерпульцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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