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«Президент зол». В Сербии раскритиковали сборную за выбор авиакомпании для полёта на Евро

«Президент зол». В Сербии раскритиковали сборную за выбор авиакомпании для полёта на Евро
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Представитель Парламента Сербии Ана Брнбич раскритиковал сборную по полёт на чемпионат Европы на самолёте хорватский авиалиний.

«Могу предположить, что об этом не говорили, чтобы не беспокоить сборную Сербии, пока футболисты играют и борются за Сербию. Но это правда, всё так и произошло. Обидно. Президент Вучич, я бы сказал, был в отчаянии, и очень зол по этому поводу. Я ожидаю, что будут установлены виновные и будет понятно, почему это произошло.

У нас есть своя авиакомпания, и когда президент Сербии отправляется в длительные поездки, например, в Китай, он всегда летает именно ей. Потому что мы гордимся тем, что приземляемся в самолете с нашим флагом», — приводит слова Брнбича Mondo.rs.

Сборная Сербии заняла последнее место в группе, набрав два очка, и не смогла выйти в плей-офф турнира.

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