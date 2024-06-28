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Аршавин объяснил, за кого будет болеть в матче между Бельгией и Францией в плей-офф Евро

Аршавин объяснил, за кого будет болеть в матче между Бельгией и Францией в плей-офф Евро
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Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о матче между Бельгией и Францией в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается матча Бельгии и Франции, по закону жанра прорвать должно Лукаку, но раз я ставлю на Францию, то я этого не хочу. Мне кажется, он самый главный неудачник этого Евро. У Франции многое зависит от Мбаппе, к сожалению для всего турнира и для Франции, он получил травму. Не думаю, что он себя комфортно чувствует, и в любом случае это сказывается на его игре», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Сборные Франции и Бельгии сыграют 1 июля в 1/8 финала Евро-2024. Встреча состоится в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена», начало — в 19:00 мск. Сборная Бельгии заняла второе место в группе E, набрав четыре очка. Сборная Франции с пятью очками заняла второе место в группе D. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В решающем матче прошлого Евро итальянцы обыграли Англию.

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