«Очень жалею, что сдержался». Капитан сборной Украины – о матче с Румынией на Евро-2024

Капитан сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, о чём сожалеет после матча с Румынией (0:3) в 1-м туре группового этапа Евро-2024.

«Никто никого не обвинял ни в чем. Просто поговорили по-мужски, глаза в глаза. Я где-то себя корю за то, что… читаешь эти книги, и они пишут, что надо всегда как-то находить правильный подход. Пытаюсь следовать этому, но иногда понимаю, что это не так.

Я очень сожалею, что в перерыве я сдержался и спокойно подошёл, кому-то там что-то сказал. Хотелось сказать всё, но я не знал, как отреагируют. Поэтому я и за это тоже себя корю. Я вышел на эту игру в качестве капитана, мне доверили капитанскую привязку. Я корю себя не за то, что были какие-то ошибки – они у всех бывают. Я корю себя за то, что я не смог правильно сделать какой-то всплеск эмоций, как-то перенастроить, дать какой-то толчок команде», — сказал Степаненко на YouTube-канале «Трендець».

Сборная Украины набрала четыре очка и заняла последнее место в группе.

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