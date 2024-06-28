Пети – о позиции Мбаппе в «Реале»: не думаю, что Анчелотти окажет ему такую услугу

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети высказал своё мнение о будущей позиции Килиана Мбаппе в «Реале».

«Винисиус великолепен для «Реала», как и Родриго, как и Беллингем. Так что единственная свободная позиция в «Реале на данный момент — нападающий. Я понятия не имею, чего хочет Анчелотти. Но я уверен, что он не уберёт Винисиуса с левого фланга и не поставит его нападающим. Я не верю, что это произойдёт. Это было бы трудно понять.

Винисиус не страдает от сравнения с Мбаппе, он большой игрок для «Реала». Я не думаю, что Анчелотти не окажет Мбаппе услугу и поставит его на место Винисиуса. И Мбаппе это знает. Это очень большой вызов для «Реала», — приводит слова Пети AS.

В летнее трансферное окно Мбаппе подписал пятилетний контракт с «Реалом».

Видеообзор роскошных апартаментов Килиана Мбаппе на базе «Реала»