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Фил Фоден вернулся в расположение сборной Англии

Фил Фоден вернулся в расположение сборной Англии
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Полузащитник сборной Англии Фил Фоден вернулся в тренировочный лагерь сборной Англии, сообщает Mail Online.

Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний футболист покинул расположение национальной команды из-за рождения третьего ребёнка. Причину отъезда подтвердила футбольная ассоциация Англии.

На чемпионате Европы – 2024 Фоден вышел в стартовом составе во всех трёх матчах группового этапа, но результативными действиями не отметился.

Сборная Англии выиграла группу С с 5 очками, оставив позади сборные Дании (3 очка), Словении (3 очка) и Сербии (3 очка).

В 1/8 команда главного тренера Гарета Саутгейта сыграет со сборной Словакии. Встреча состоится 30 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен) в 19:00 мск.

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