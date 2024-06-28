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Сака назвал футбольного кумира своего детства

Сака назвал футбольного кумира своего детства
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Вингер лондонского «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака вспомнил, как в детстве вдохновлялся игрой нападающего Криштиану Роналду.

«Моим футбольным кумиром в детстве был Криштиану Роналду. Во времена его выступления в «Реале» ему удавалось проявлять себя в ключевых матчах – эти моменты навсегда останутся в памяти», – приводит слова Саки пресс-служба сборной Англии.

В минувшем сезоне Букайо Сака сыграл во всех турнирах за «Арсенал» в 47 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. В АПЛ вингер отметился 16 мячами.

Напомним, сезон-2024/2025 в АПЛ стартует 16 августа матчем «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Последний тур состоится 25 мая 2025 года.

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