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Сборная Уругвая разгромила сборную Боливии со счётом 5:0 на Кубке Америки — 2024

Сегодня, 28 июня, сборная Уругвая разгромила сборную Боливии в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Метлайф» завершилась со счётом 5:0.

В составе Уругвая забитыми мячами отметились нападающий Дарвин Нуньес, полузащитники Федерико Вальверде, Факундо Пельистри и Родриго Бентанкур, а также защитник Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес.

После двух матчей Уругвая лидирует в группе С с 6 очками, опережая сборные США (3 очка), Панамы (3 очка) и Боливии (0 очков).

Таким образом, команда под руководством главного тренера Марсело Бьельса обеспечила себе досрочный выход из группы. В плей-офф Уругвай сыграет с первым или вторым местом группы D.

Действующим победителем является сборная Аргентины, которая в финале обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0.