Ямаль рассказал, почему не берёт 10-й номер в «Барселоне»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, почему не берёт 10-й номер в каталонском клубе.

«Десятый номер сейчас принадлежит Фати, но если бы Ансу не было в составе, а мне предложили занять «десятку», то я бы, конечно, с радостью согласился. Это моя мечта», – приводит слова Ямаля Barca Universal.



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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль на текущем чемпионате Европы по футболу принял участие в трёх матчах. Он отметился одной результативной передачей. Сборная Испании с первого места в группе вышла в плей-офф, где в 1/8 финала сыграет с Грузией.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).