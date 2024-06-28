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16-летний Ямаль отреагировал на сравнения с Месси

16-летний Ямаль отреагировал на сравнения с Месси
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вновь высказался о сравнениях с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Месси – лучший игрок в истории. Невероятно, что меня сравнивают с ним, но никто не может быть на его уровне. Надеюсь, в своей карьере я смогу достичь хотя бы половины того, что удалось Лео», – приводит слова Ямаля Barca Universal.

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль на текущем чемпионате Европы по футболу принял участие в трёх матчах. Он отметился одной результативной передачей. Сборная Испании с первого места в группе вышла в плей-офф, где в 1/8 финала сыграет с Грузией.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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