Уругвай досрочно обеспечил себе выход из группы на Кубке Америки — 2024

Сегодня, 28 июня, сборная Уругвая разгромила сборную Боливии в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Метлайф» завершилась со счётом 5:0.

Таким образом, команда под руководством главного тренера Марсело Бьельса обеспечила себе досрочный выход из группы С. Уругвайцы после двух матчей лидирует в группе С с 6 очками, опережая сборные США (3 очка), Панамы (3 очка) и Боливии (0 очков).

В плей-офф Уругвай сыграет с первым или вторым местом группы D.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины, которая в финале обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Победный гол забил полузащитник Анхель Ди Мария. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 побед на турнире.