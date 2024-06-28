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Уругвай — Боливия. Прямая трансляция
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Уругвай досрочно обеспечил себе выход из группы на Кубке Америки — 2024

Уругвай досрочно обеспечил себе выход из группы на Кубке Америки — 2024
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Сегодня, 28 июня, сборная Уругвая разгромила сборную Боливии в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Метлайф» завершилась со счётом 5:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа C. 2-й тур
28 июня 2024, пятница. 04:00 МСК
Уругвай
Окончен
5 : 0
Боливия
1:0 Пельистри – 8'     2:0 Нуньес – 21'     3:0 Араухо Вильчес – 77'     4:0 Вальверде – 81'     5:0 Бентанкур – 89'    

Таким образом, команда под руководством главного тренера Марсело Бьельса обеспечила себе досрочный выход из группы С. Уругвайцы после двух матчей лидирует в группе С с 6 очками, опережая сборные США (3 очка), Панамы (3 очка) и Боливии (0 очков).

В плей-офф Уругвай сыграет с первым или вторым местом группы D.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины, которая в финале обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Победный гол забил полузащитник Анхель Ди Мария. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 побед на турнире.

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