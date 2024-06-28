Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 28 июня
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Сегодня, 28 июня, состоялся восьмой игровой день Кубка Америки, который проходит в США. В рамках турнира было сыграно два матча в группе С между Панамой и США, а также между Уругваем и Боливией.
Результаты Кубка Америки 28 июня:
- Панама – США — 2:1;
- Уругвай — Боливия — 5:0.
Кубок Америки — 2024 . Группа C. 2-й тур
28 июня 2024, пятница. 01:00 МСК
Панама
Окончен
2 : 1
США
0:1 Балогун – 22' 1:1 Блэкман – 26' 2:1 Фахардо – 83'
Удаления: Карраскилья – 88' / Веа – 18'
Кубок Америки — 2024 . Группа C. 2-й тур
28 июня 2024, пятница. 04:00 МСК
Уругвай
Окончен
5 : 0
Боливия
1:0 Пельистри – 8' 2:0 Нуньес – 21' 3:0 Араухо Вильчес – 77' 4:0 Вальверде – 81' 5:0 Бентанкур – 89'
Таким образом, после 2-го тура Уругвай лидирует в группе с шестью очками. Второе место занимает США (3 очко), на третьем расположилась Панама (3 очко) и замыкает квартет Боливия (0 очков).
Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.
Комментарии
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