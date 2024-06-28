Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 28 июня

Сегодня, 28 июня, состоялся восьмой игровой день Кубка Америки, который проходит в США. В рамках турнира было сыграно два матча в группе С между Панамой и США, а также между Уругваем и Боливией.

Результаты Кубка Америки 28 июня:

Панама – США — 2:1;

Уругвай — Боливия — 5:0.

Таким образом, после 2-го тура Уругвай лидирует в группе с шестью очками. Второе место занимает США (3 очко), на третьем расположилась Панама (3 очко) и замыкает квартет Боливия (0 очков).

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.