ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Боливия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 28 июня

Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 28 июня
Комментарии

Сегодня, 28 июня, состоялся восьмой игровой день Кубка Америки, который проходит в США. В рамках турнира было сыграно два матча в группе С между Панамой и США, а также между Уругваем и Боливией.

Результаты Кубка Америки 28 июня:

  • Панама – США — 2:1;
  • Уругвай — Боливия — 5:0.
Кубок Америки — 2024 . Группа C. 2-й тур
28 июня 2024, пятница. 01:00 МСК
Панама
Окончен
2 : 1
США
0:1 Балогун – 22'     1:1 Блэкман – 26'     2:1 Фахардо – 83'    
Удаления: Карраскилья – 88' / Веа – 18'
Кубок Америки — 2024 . Группа C. 2-й тур
28 июня 2024, пятница. 04:00 МСК
Уругвай
Окончен
5 : 0
Боливия
1:0 Пельистри – 8'     2:0 Нуньес – 21'     3:0 Араухо Вильчес – 77'     4:0 Вальверде – 81'     5:0 Бентанкур – 89'    

Таким образом, после 2-го тура Уругвай лидирует в группе с шестью очками. Второе место занимает США (3 очко), на третьем расположилась Панама (3 очко) и замыкает квартет Боливия (0 очков).

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

Календарь Копа-2024
Турнирная таблица Копа-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android