Экс-игрок «Барселоны»: на Бельгию было больно смотреть. Франции нечего бояться

Бывший нападающий «Барселоны» и «Милана» Кристоф Дюгарри высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Франции и Бельгии.

«Эти слабые бельгийцы. На них было больно смотреть. На мой взгляд, они никакие. Конечно, у них есть индивидуально сильные игроки, но я не вижу, чего мы должны бояться. Если мы не сможем победить этих бельгийцев, нам нечего делать на чемпионате Европы.

Я понимаю бельгийских болельщиков, которые разочарованы. Мы много лет говорили о золотом поколении. Но золотое поколение перестаёт быть таковым. И оно ничего не выиграло. Их игра кажется мне скучной. У них нет скорости, нет агрессии», – приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Встреча между командами состоится 1 июля на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф) в 19:00 мск.

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