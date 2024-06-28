Начо объяснил своё решение покинуть «Реал» и перейти в «Аль-Кадисию»

Бывший капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес объяснил свой переход в саудовскую «Аль-Кадисию».

«Анчелотти и игроки «Реала» каждый день уговаривали меня остаться. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность, но настал подходящий момент для ухода. Я уже не так молод – в январе мне исполнилось 34 года, и нужно принимать это во внимание. Экономический аспект очень важен. Тебе следует делать то, что лучше для твоей семьи. У меня был выбор между «Реалом», МЛС и Саудовской Аравией», – приводит слова Фернандеса COPE.

Начо Фернандес является воспитанником «сливочных». Он выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 10 результативными передачами.

В сезоне-2023/2024 первого дивизиона Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» заняла первое место в турнирной таблице. Команда набрала 73 очка после 34 матчей. В предстоящем сезоне команда выступит в Про-Лиге.