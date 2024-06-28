Бывший защитник ЦСКА Бийол может перейти в «Интер»

Защитник «Удинезе» и сборной Словении Яка Бийол, ранее выступавший за московский ЦСКА, может продолжить карьеру в «Интере».

Как сообщает Corriere dello Sport, миланский клуб всерьёз интересуется 25-летним словенцем, который вместе со своей национальной командой вышел в плей-офф Евро-2024 и произвл на «нерадзурри» впечатление своей игрой в сборной.

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В составе московского клуба он сыграл 96 матчей и стал обладателем Суперкубка России. Летом 2022 года словенский полузащитник перешёл в «Удинезе» за € 4 млн.

В минувшем сезоне итальянской Серии А словенец провёл 24 матча, в которых не отметился результативными действиями. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Яки Бийола составляет € 10 млн.