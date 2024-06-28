ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший защитник ЦСКА Бийол может перейти в «Интер»

Бывший защитник ЦСКА Бийол может перейти в «Интер»
Комментарии

Защитник «Удинезе» и сборной Словении Яка Бийол, ранее выступавший за московский ЦСКА, может продолжить карьеру в «Интере».

Как сообщает Corriere dello Sport, миланский клуб всерьёз интересуется 25-летним словенцем, который вместе со своей национальной командой вышел в плей-офф Евро-2024 и произвл на «нерадзурри» впечатление своей игрой в сборной.

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В составе московского клуба он сыграл 96 матчей и стал обладателем Суперкубка России. Летом 2022 года словенский полузащитник перешёл в «Удинезе» за € 4 млн.

В минувшем сезоне итальянской Серии А словенец провёл 24 матча, в которых не отметился результативными действиями. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Яки Бийола составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Молодой талант сборной Швейцарии может перейти в «Интер» — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android