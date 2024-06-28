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Аршавин не верит в перспективы сборной Италии в противостоянии со Швейцарией

Аршавин не верит в перспективы сборной Италии в противостоянии со Швейцарией
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Бывший российский футболист Андрей Аршавин высказался о матче между Италией и Швейцарией в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жду неожиданности в матче Швейцария — Италия. Мне кажется, что швейцарцы победят. Но я бы и не сказал, что это будет неожиданность. Для меня Италия выглядит невнятно на этом чемпионате Европы. В остальных парах все фавориты должны победить», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч».

Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх сыгранных туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла заняла сборная Германии, набрав семь очков.

Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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