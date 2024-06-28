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Орлов: Рангник запустил в «Локомотив» 10-11 немцев — сколько они денег «съели»?

Орлов: Рангник запустил в «Локомотив» 10-11 немцев — сколько они денег «съели»?
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Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об успехе Ральфа Рангника со сборной Австрии на чемпионате Европы — 2024.

Австрийцы вышли с первого места (6 очков) в группе D с Францией (5 очков), Нидерланды (4 очка) и Польшей (1 очко).

— Приятно удивлён. Когда он пришёл в «Локомотив» со своим немецким обозом, это было что-то страшное. Потом Рангник провалился в «Манчестер Юнайтед». Но в сборной Австрии качественный подбор игроков, а он оказался, видимо, хорошим психологом. Рангник никого особенно не учил футболу, но добавил организации игры, расставил тактически. Плюс у него всё-таки бэкграунд есть.

— Почему он себя не поставил в «Локо» тренером — или там был другой интерес?
— «Локомотив» для него был просто кормовой площадкой. И при этом он уже, похоже, знал, что поедет в «Манчестер Юнайтед». Рангник использовал российский футбол как место, где можно заработать группе людей. И ему, конечно. Запустил в клуб 10-11 немцев — сколько они денег «съели»? — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В 1/8 финала Австрия сыграет с Турцией. Встреча состоится 2 июля.

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