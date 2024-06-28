«А чего вы в первом матче пропустили три мяча?» Орлов — о невыходе Украины из группы Евро

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о невыходе сборной Украины из группы на чемпионате Европы – 2024.

Украинцы заняли последнее, четвёртое место с четырьмя очками в группе Е с Румынией (4 очка), Бельгией (4 очка) и Словакией (4 очка).

«Украинцы стали жертвой собственных амбиций и эмоций. Не сумели совладать с собой, хотя тоже могли пройти дальше. Но там и группа оказалась уникальная: четыре команды — по четыре очка! Разница мячей решала. Такая система, регламент — что сделаешь? Ребята, а чего вы в первом матче пропустили три мяча? Что произошло со сборной Украины? Пропустили один мяч — и встали. Это всё из-за неразберихи внутри команды. Потому у них и собрание без тренера было после Румынии. В стартовом матче Ярмоленко даже не вышел на поле, а во втором — капитан команды с первой минуты. В отдельных эпизодах было видно: всё могут. А уж голом Яремчука не только я — весь мир восхищался. В третьем матче они уже играли с двумя центральными нападающими. Но Довбику, как я уже говорил, не хватает техники. В «Жироне» у него хорошие партнёры — регулярно выводят на удар, снабжают мячом — вот и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Здесь же ему не хватало поддержки», — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Звёздные «ветераны» Евро-2024