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Разгромная победа Уругвая на Копе-2024, Маккиннон выиграл «Харт Трофи». Главное к утру

Сборная Уругвая обыграла сборную Боливии (5:0) во 2-м туре группового этапа и вышла в плей-офф Кубка Америки – 2024, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон стал обладателем индивидуальной награды «Харт Трофи», «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал на драфте НБА — 2024 сына Леброна Джеймса под 55-м номером. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».