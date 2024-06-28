ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

28 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Кубка Америки, награды НХЛ

Разгромная победа Уругвая на Копе-2024, Маккиннон выиграл «Харт Трофи». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Уругвая обыграла сборную Боливии (5:0) во 2-м туре группового этапа и вышла в плей-офф Кубка Америки – 2024, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон стал обладателем индивидуальной награды «Харт Трофи», «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал на драфте НБА — 2024 сына Леброна Джеймса под 55-м номером. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Уругвая разгромила сборную Боливии со счётом 5:0 на Кубке Америки — 2024.
  2. Маккиннон выиграл «Харт Трофи», Кучеров опередил Макдэвида.
  3. «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на драфте НБА — 2024.
  4. Сборная США неожиданно проиграла Панаме в матче с двумя красными карточками на Копе-2024.
  5. Бобровский проиграл в голосовании за награду лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.
  6. Мадридский «Реал» проявляет интерес к основному защитнику сборной Италии.
  7. Стала известна дата проведения боя Романа Копылова с Брунно Феррейрой в UFC.
  8. Стал известен обладатель «Норрис Трофи» в НХЛ.
  9. Кучеров и Панарин вошли в первую символическую сборную лучших игроков сезона НХЛ.
  10. Криштиану Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024.
Ваше расписание на сегодня
Топ-матчи пятницы: Панама — США, Уругвай — Боливия на Кубке Америки, теннис, Ф-1, волейбол
Топ-матчи пятницы: Панама — США, Уругвай — Боливия на Кубке Америки, теннис, Ф-1, волейбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android