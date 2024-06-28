Разгромная победа Уругвая на Копе-2024, Маккиннон выиграл «Харт Трофи». Главное к утру
Сборная Уругвая обыграла сборную Боливии (5:0) во 2-м туре группового этапа и вышла в плей-офф Кубка Америки – 2024, нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон стал обладателем индивидуальной награды «Харт Трофи», «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал на драфте НБА — 2024 сына Леброна Джеймса под 55-м номером. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Сборная Уругвая разгромила сборную Боливии со счётом 5:0 на Кубке Америки — 2024.
- Маккиннон выиграл «Харт Трофи», Кучеров опередил Макдэвида.
- «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на драфте НБА — 2024.
- Сборная США неожиданно проиграла Панаме в матче с двумя красными карточками на Копе-2024.
- Бобровский проиграл в голосовании за награду лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.
- Мадридский «Реал» проявляет интерес к основному защитнику сборной Италии.
- Стала известна дата проведения боя Романа Копылова с Брунно Феррейрой в UFC.
- Стал известен обладатель «Норрис Трофи» в НХЛ.
- Кучеров и Панарин вошли в первую символическую сборную лучших игроков сезона НХЛ.
- Криштиану Роналду чаще всех попадал в офсайд на групповом этапе Евро-2024.
Ваше расписание на сегодня
Комментарии