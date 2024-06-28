Ямаль высказался о возможном переходе 18-летнего Гиу из «Барселоны» в «Челси»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал возомжный переход испанца Марка Гиу в «Челси».

«Переход Гиу в «Челси»? Каждый сам решает, где ему играть, это его личный выбор. Я говорил с ним, и он сказал, что у него всё в порядке. Сейчас он думает об отпуске», – приводит слова Ямаля Barca Universal.

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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль на текущем чемпионате Европы по футболу принял участие в трёх матчах. Он отметился одной результативной передачей. Сборная Испании с первого места в группе вышла в плей-офф, где в 1/8 финала сыграет с Грузией.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).