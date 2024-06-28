Корнеев высказался о возможном проведении договорного матча между Румынией и Словакией

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что матч чемпионата Европы по футболу между сборными Словакии и Румынии не носил договорного характера (1:1).

«Никакого договорняка не было. Тому, кто смотрел игру становится понятно, что на протяжении всего матча была обоюдоострая борьба, обе команды хотели забить. Соперники не думали о ничьей», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч».

По результатам трёх матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).