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Корнеев высказался о возможном проведении договорного матча между Румынией и Словакией

Корнеев высказался о возможном проведении договорного матча между Румынией и Словакией
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что матч чемпионата Европы по футболу между сборными Словакии и Румынии не носил договорного характера (1:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 1
Румыния
1:0 Дуда – 24'     1:1 Марин – 37'    

«Никакого договорняка не было. Тому, кто смотрел игру становится понятно, что на протяжении всего матча была обоюдоострая борьба, обе команды хотели забить. Соперники не думали о ничьей», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч».

По результатам трёх матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).

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