Геннадий Орлов объяснил, почему Де Брёйне тянул время в матче с Украиной на Евро-2024

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал инцидент с полузащитником Бельгии Кевином Де Брёйне в матче 2-го тура группового этапа с Украиной (0:0).

Капитан команды Де Брёйне требовал от партнёров тянуть время на угловых ударах в концовке встречи.

«А куда ему было деваться? Видели, как он рукой махал своему партнёру на угловом: иди сюда! А тот понять не мог, зачем его зовут. Это «маленькие футбольные хитрости» — да здравствует Владимир Никитович Маслаченко, который запустил в эфир эту фразу. Украинцы могли забить, поэтому бельгийцы и тянули время. Прагматичный подход», — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогу группового этапа Бельгия заняла второе место в группе E с Румынией, Украиной и Словакией.

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