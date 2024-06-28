Кроос стал лучшим полузащитником группового этапа Евро-2024 по количеству точных передач

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос стал лучшим игроком центра поля по наибольшему количеству точных передач на групповом этапе чемпионата Европы – 2024.
На счету 34-летнего немца 326 точных передач. Второе место по данному показателю занимает полузащитник Италии Николо Барелла (221 передача). Замыкает тройку также игрок Италии Жоржиньо (219).
Полный список выглядит так:
- Тони Кроос (Германия) — 326.
- Николо Барелла (Италия) — 221.
- Жоржиньо (Италия) — 219.
- Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания) — 214.
- Мортен Юльманн (Дания) — 199.
- Деклан Райс (Англия) — 192.
- Лука Модрич (Хорватия) — 191.
- Хакан Чалханоглу — 182.
- Станислав Лоботка (Словакия) — 172.
- Марсело Брозович (Хорватия) — 171.
Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.