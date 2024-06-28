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Кроос стал лучшим полузащитником группового этапа Евро-2024 по количеству точных передач

Кроос стал лучшим полузащитником группового этапа Евро-2024 по количеству точных передач
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос стал лучшим игроком центра поля по наибольшему количеству точных передач на групповом этапе чемпионата Европы – 2024.

На счету 34-летнего немца 326 точных передач. Второе место по данному показателю занимает полузащитник Италии Николо Барелла (221 передача). Замыкает тройку также игрок Италии Жоржиньо (219).

Полный список выглядит так:

  1. Тони Кроос (Германия) — 326.
  2. Николо Барелла (Италия) — 221.
  3. Жоржиньо (Италия) — 219.
  4. Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания) — 214.
  5. Мортен Юльманн (Дания) — 199.
  6. Деклан Райс (Англия) — 192.
  7. Лука Модрич (Хорватия) — 191.
  8. Хакан Чалханоглу — 182.
  9. Станислав Лоботка (Словакия) — 172.
  10. Марсело Брозович (Хорватия) — 171.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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