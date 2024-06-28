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Кроос стал лучшим полузащитником группового этапа Евро-2024 по количеству точных передач

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос стал лучшим игроком центра поля по наибольшему количеству точных передач на групповом этапе чемпионата Европы – 2024.

На счету 34-летнего немца 326 точных передач. Второе место по данному показателю занимает полузащитник Италии Николо Барелла (221 передача). Замыкает тройку также игрок Италии Жоржиньо (219).

Полный список выглядит так:

Тони Кроос (Германия) — 326. Николо Барелла (Италия) — 221. Жоржиньо (Италия) — 219. Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания) — 214. Мортен Юльманн (Дания) — 199. Деклан Райс (Англия) — 192. Лука Модрич (Хорватия) — 191. Хакан Чалханоглу — 182. Станислав Лоботка (Словакия) — 172. Марсело Брозович (Хорватия) — 171.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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