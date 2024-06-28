«Вернулся с вахты». Глушаков пошутил после возвращения в «Химки»

Полузащитник Денис Глушаков, вернувшийся в «Химки», прокомментировал свой переход. В подмосковный клуб 37-летний футболист перешёл на правах свободного агента.

«Вернулся с вахты», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

Напомним, 37-летний Денис Глушаков ранее играл за «Химки» в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру российский футболист защищал также цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом Глушакова был «Урарту» из чемпионата Армении. Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету игрока более 300 матчей в РПЛ и 57 матчей в сборной России. Он был участником ЧМ-2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.