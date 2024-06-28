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Губерниев отреагировал на критику показа Евро-2024 в России

Губерниев отреагировал на критику показа Евро-2024 в России
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему показа чемпионата Европы — 2024 в России.

«Хочется сказать всем, кто против трансляций ЧЕ по футболу – не надо завидовать футболу! Не надо завидовать тем, кто в него блестяще играет на Евро, и тем, кто его в России ярко смотрит на «Матч ТВ»! Нас миллионы, и мы живём!

У нас в стране нет недружественных соревнований и недружественных видов спорта! Ясно?» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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