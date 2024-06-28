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Буффон: у Италии нет секретов для Швейцарии. Надеюсь, всё пройдёт, как мы надеемся

Буффон: у Италии нет секретов для Швейцарии. Надеюсь, всё пройдёт, как мы надеемся
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Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о предстоящем матче национальной команды со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча состоится в субботу, 29 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Швейцария — очень сложная команда. Их действительно очень трудно обыграть. Но иногда у них возникают проблемы с тем, чтобы победить. Это одна из тех команд, где если ты играешь на 7/10 или 7,5/10, то выигрываешь. Если вы играете с командой 6,5/10, вы закончите вничью. Если ты играешь на 6/10 или ниже, ты проигрываешь.

У Италии нет секретов для Швейцарии, потому что у них есть несколько игроков из Серии А, и мы играли с ними несколько раз за последние несколько лет. Это будет новая возможность сразиться с ними. И, надеюсь, всё пройдёт так, как мы, итальянцы, надеемся», — приводит слова Буффона пресс-служба УЕФА.

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