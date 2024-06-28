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Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа» из «Аталанты»

Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа» из «Аталанты»
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Дженоа» на правах аренды. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Саша Тавольери в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. В завершившемся сезоне-2023/2024 Алексей провёл за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Миранчука в € 10 млн. Вместе с итальянским клубом российский хавбек в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы.

«Дженоа» завершил минувшую кампанию на 11-м месте в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» стала четвёртой.

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