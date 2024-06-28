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Буффон высказался о голкиперах Италии и Швейцарии перед их встречей в 1/8 финала Евро-2024

Буффон высказался о голкиперах Италии и Швейцарии перед их встречей в 1/8 финала Евро-2024
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Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о голкипере сборной Швейцарии Яне Зоммере и итальянском вратаре Джанлуиджи Доннарумме, перед их очной встречей в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Игра состоится в субботу, 29 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Джиджио (Доннарумма) очень сильно выручает нас на этом чемпионате. Он делает что-то действительно особенное. А Зоммер — ещё один из тех вратарей, которые постоянно демонстрируют высокий уровень игры. Он стал одним из ведущих голкиперов мира», — приводит слова Буффона пресс-служба УЕФА.

Напомним, первые матчи плей-офф турнира состоятся 29 июня. Последние — 2 июля. 5 и 6 июля состоятся игры четвертьфинала, 9 и 10 — полуфинала. Решающий матч пройдёт 14 июля.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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