Радимов объяснил, почему Козлов перешёл в «Краснодар», а не в «Зенит»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов объяснил, почему Данила Козлов перешёл из «Балтики» в «Краснодар», а не в «Зенит», воспитанником которого является. По мнению эксперта, Козлов понимал, что в «Зените» он будет часто оставаться на скамейке запасных, поэтому выбрал «быков», которые готовы предоставлять ему игровое время.

«Что касается Козлова, действительно хочется, чтобы он когда‑нибудь вернулся в «Зенит», но вернулся таким мастером, чтобы пришёл и играл он и ещё 10 футболистов. А здесь была вероятность того, что во многих матчах ему придётся оставаться на скамейке. Поэтому он и выбрал игровое время, молодец в этом плане. Он усилит группу атаки «Краснодара», — сказал Владислав Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».