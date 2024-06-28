Игрок сборной Италии Манчини высказался о предстоящем матче со Швейцарией

Защитник сборной Италии Джанлука Манчини высказался о предстоящем матче национальной команды со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча состоится в субботу, 29 июня.

«Мы видели Швейцарию в игре с Германией, это очень физически сильная команда, очень быстрая, они много бегают. Это будет матч высокого уровня, и мы постараемся восстановиться и выйти на свой максимум. У них есть и молодёжь, и более опытные люди, это хорошее сочетание. Но в нашей команде тоже есть опыт и молодость.

В Швейцарии много футболистов, которые играют или играли в итальянской лиге. Это будет открытая игра, где одни знают друг друга, другие — не очень, но главное — думать о себе, делать всё хорошо для себя и побеждать в игре», — приводит слова Манчини пресс-служба УЕФА.