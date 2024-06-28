Орлов: раньше на Евро было восемь команд, а сейчас 24 — зачем? УЕФА с ФИФА деньги нужны

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о проведении чемпионата Европы по футболу. Он отметил, что турнир сводится к коммерческим интересам ФИФА и УЕФА.

«На моём первом чемпионате Европы как комментатора, в Швеции в 1992-м, всего восемь участников было. А сейчас шесть групп по четыре команды — зачем? Понятно, что это коммерческий интерес. И у Инфантино с Чеферином, ФИФА с УЕФА, глаза горят. Деньги нужны всем, и футболистам больше достаётся, но уровень мастерства от этого размывается. Теперь из групп выходит по три команды. Жалко ли мне кого-то из невышедших? При такой формуле — нет», — сказал Геннадий Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.