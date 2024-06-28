Суперкомпьютер назвал фаворитов в каждой паре 1/8 финала Евро-2024

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Суперкомпьютер Opta определил фаворитов в каждой паре 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2024 между собой сыграют следующие сборные:

Испания — Грузия;

Германия — Дания;

Португалия — Словения;

Франция — Бельгия;

Румыния — Нидерланды;

Австрия — Турция;

Англия — Словакия;

Швейцария — Италия.

Так, Opta считает, что в паре Испания — Грузия победителем выйдут испанцы, немцы обыграют Данию, португальцы Словению, а французы — Бельгию. В паре Румыния — Нидерланды суперкомпьютер отдаёт предпочтение нидерландцам. Турки проиграют австрийцам, Англия обыграет Словакию, а Швейцария окажется сильнее сборной Италии.

Чемпионат Европы по футболу продлится до 14 июля. Финал турнира состоится на стадионе «Олимпийский» в Берлине.