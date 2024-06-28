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Суперкомпьютер назвал фаворитов в каждой паре 1/8 финала Евро-2024

Суперкомпьютер назвал фаворитов в каждой паре 1/8 финала Евро-2024
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Суперкомпьютер Opta определил фаворитов в каждой паре 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2024 между собой сыграют следующие сборные:

Испания — Грузия;
Германия — Дания;
Португалия — Словения;
Франция — Бельгия;
Румыния — Нидерланды;
Австрия — Турция;
Англия — Словакия;
Швейцария — Италия.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Так, Opta считает, что в паре Испания — Грузия победителем выйдут испанцы, немцы обыграют Данию, португальцы Словению, а французы — Бельгию. В паре Румыния — Нидерланды суперкомпьютер отдаёт предпочтение нидерландцам. Турки проиграют австрийцам, Англия обыграет Словакию, а Швейцария окажется сильнее сборной Италии.

Чемпионат Европы по футболу продлится до 14 июля. Финал турнира состоится на стадионе «Олимпийский» в Берлине.

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