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«Зенит» собирается предложить € 25 млн за полузащитника сборной Сербии — Tuttosport

«Зенит» собирается предложить € 25 млн за полузащитника сборной Сербии — Tuttosport
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Санкт-петербургский «Зенит» хочет приобрести полузащитника итальянского «Торино» и сборной Сербии Ивана Илича, сообщает Tuttosport.

По информации источника, российский клуб собирается предложить туринцам € 25 млн за трансфер сербского футболиста.

23-летний Ивич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Ивана с туринцами рассчитано до 30 июня 2027-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.

Отметим, что права на Илича принадлежали английскому «Манчестер Сити» с 2017 по 2021 год. Также Иван принял участие в чемпионате Европы — 2024, где провёл три матча в составе сборной Сербии и отметился голевой передачей.

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