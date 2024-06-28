«Зенит» собирается предложить € 25 млн за полузащитника сборной Сербии — Tuttosport

Санкт-петербургский «Зенит» хочет приобрести полузащитника итальянского «Торино» и сборной Сербии Ивана Илича, сообщает Tuttosport.

По информации источника, российский клуб собирается предложить туринцам € 25 млн за трансфер сербского футболиста.

23-летний Ивич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Ивана с туринцами рассчитано до 30 июня 2027-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.

Отметим, что права на Илича принадлежали английскому «Манчестер Сити» с 2017 по 2021 год. Также Иван принял участие в чемпионате Европы — 2024, где провёл три матча в составе сборной Сербии и отметился голевой передачей.