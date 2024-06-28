Агент Миранчука: между Лёшей и «Аталантой» есть договор, при исполнении которого он уйдёт

Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, что между руководством итальянского клуба и российским хавбеком есть некая договорённость.

«Между руководством, спортивным директором и Лёшей Миранчуком есть негласный договор. Когда этот договор исполнится, Леша уйдёт из «Аталанты». Тогда предложение будет полноценным, устроит все стороны. У нас ещё год контракта, но речь идёт о прямой покупке. Все разговоры иностранной прессы не имеют значения. Когда будет переход, всё узнаете. Может быть, в «Манчестер Сити», — приводит слова Шпинёва «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что Миранчук может перейти в «Дженоа» на правах аренды. К «Аталанте» Алексей присоединился в 2020 году. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. В завершившемся сезоне-2023/2024 Миранчук провёл за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает российского хавбека в € 10 млн. Вместе с итальянским клубом Миранчук в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы.